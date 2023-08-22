Южная Корея учит польских солдат обращаться с поставляемыми Варшаве РСЗО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея проводит обучение польских солдат обращению с реактивными системами залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo, сообщила во вторник пресс-служба министерства народной обороны Польши.

"В Республике Корея идет подготовка солдат Войска Польского, которые вскоре будут управлять ракетными установками Chunmoo Homar-K (польское название южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo - "ИФ")", - говорится в сообщении.

"В 2022 году был подписан контракт на закупку реактивных установок залпового огня K239 Chunmoo для Войска Польского, вместе с боеприпасами, логистическим и учебным пакетом", - добавили в ведомстве.

Ранее польский министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что первая РСЗО K239 Chunmoo южнокорейского производства прибыла в Польшу, еще несколько будут поставлены до конца года.

Сообщалось, что помимо K239 Chunmoo Польша заказала в Южной Корее танки К2 Black Panther, самоходные гаубицы К9, легкие самолеты FA-50.