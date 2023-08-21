Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Во Францию вновь пришла сильная жара

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода – с самыми высокими за это лето температурами – установилась во Франции, сообщают в понедельник западные СМИ.

Ожидается, что во вторник и среду температура на юге Франции достигнет максимума за этот год: столбик термометра поднимется до отметки в 40 градусов по Цельсию.

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила, что во вторник в долине реки Рона температура может достичь 40 - 42 градусов по Цельсию, что станет рекордом для этой области.

Власти 50 из 96 департаментов Франции объявили "оранжевый" уровень опасности в связи с жарой. Предполагается, что в ближайшие дни в некоторых департаментах уровень опасности поднимут до "красного" – максимального.

В связи с аномально жаркой и сухой погодой власти департамента Гар на юге Франции закрыли доступ к лесам из-за высокого риска возникновения природных пожаров.

Тем временем в коммуне Шанус в юго-восточной части Франции около 260 пожарных пытаются локализовать природный пожар, уже уничтоживший около 120 га леса.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Испанию пришла новая волна аномальной жары

В Испанию пришла новая волна аномальной жары

Индийская лунная станция Chandrayaan-3 установила связь с орбитальным аппаратом

"Уральские авиалинии" осенью вновь начнут летать в Лаос

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 августа

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов

Дания планирует поставить Украине 19 самолетов F-16

Дания планирует поставить Украине 19 самолетов F-16
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });