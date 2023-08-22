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Во Франции установлен температурный рекорд для второй половины августа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Во Франции 21 августа стало самым жарким днем для второй половины августа за всю историю метеонаблюдений, сообщает BFMTV со ссылкой на метеорологическую службу Meteo-France.

Средний суточный температурный показатель, который фиксируют по средней температуре на 30 метеорологических станциях в разных частях страны, в минувший понедельник составил 26,6 градуса по Цельсию. Предыдущим рекордом считались 26,4 градуса по Цельсию в конце августа 2012 года.

Метеорологи предупредили, что пик жары в стране еще не прошел.

Во вторник в четырех департаментах Франции объявлен самый высокий - "красный" уровень опасности из-за жары, в большей части страны действует "оранжевый" уровень угрозы.

Ожидается, что жара сохранится на значительной территории Франции до конца этой недели, в некоторых частях страны температура воздуха может подняться до 43 градусов по Цельсию.

Засуха во Франции

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Meteo-France Франция
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