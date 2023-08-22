Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Венесуэла с начала года увеличила добычу нефти на 11% до 810 тыс. б/с

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Венесуэла в течение 2023 года существенно наращивает добычу нефти, сообщает национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) на своих страницах в социальных сетях.

Так, в июле страна добывала 810 тыс. баррелей в сутки, что на 10,65% выше январского показателя (732 тыс. б/с).

Динамика показателей пока не стабильна: в феврале наблюдалось снижение относительно января - до 704 тыс. б/с, затем производство росло до майского пика в 819 тыс. б/с, и в июне снова упало - до 796 тыс. б/с.

Постепенный рост добычи наблюдается с момента ослабления санкционного давления на Венесуэлу со стороны США, наметившегося в ноябре 2022 года. Тогда американский Минфин разрешил компании Chevron Corp. в ограниченном объеме возобновить производство в республике для последующей транспортировки сырья в США (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП.

Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской нефти в январе 2019 года с целью ослабить позиции Николаса Мадуро, которого США отказались признавать легитимным президентом страны после выборов. На фоне санкций иностранные сервисные подрядчики стали покидать венесуэльские проекты. Летом 2020 года СМИ сообщили о прекращении работы последней буровой установки в стране (компании Nabors Industries, работавшей по заказу Chevron).

Венесуэла нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган может посетить Россию для обсуждения "зерновой сделки"

Эрдоган может посетить Россию для обсуждения "зерновой сделки"

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

Brent торгуется у $84,3 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 22 августа

Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

Суд согласился оставить Трампа на свободе под залог в $200 тысяч

КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

Что произошло за день: понедельник, 21 августа

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });