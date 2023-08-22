Венесуэла с начала года увеличила добычу нефти на 11% до 810 тыс. б/с

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Венесуэла в течение 2023 года существенно наращивает добычу нефти, сообщает национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) на своих страницах в социальных сетях.

Так, в июле страна добывала 810 тыс. баррелей в сутки, что на 10,65% выше январского показателя (732 тыс. б/с).

Динамика показателей пока не стабильна: в феврале наблюдалось снижение относительно января - до 704 тыс. б/с, затем производство росло до майского пика в 819 тыс. б/с, и в июне снова упало - до 796 тыс. б/с.

Постепенный рост добычи наблюдается с момента ослабления санкционного давления на Венесуэлу со стороны США, наметившегося в ноябре 2022 года. Тогда американский Минфин разрешил компании Chevron Corp. в ограниченном объеме возобновить производство в республике для последующей транспортировки сырья в США (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП.

Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской нефти в январе 2019 года с целью ослабить позиции Николаса Мадуро, которого США отказались признавать легитимным президентом страны после выборов. На фоне санкций иностранные сервисные подрядчики стали покидать венесуэльские проекты. Летом 2020 года СМИ сообщили о прекращении работы последней буровой установки в стране (компании Nabors Industries, работавшей по заказу Chevron).