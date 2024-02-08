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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Суточная добыча нефти в Венесуэле превысила 900 тысяч баррелей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Среднесуточный уровень добычи нефти в Венесуэле превысил 900 тысяч баррелей, сообщает национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) со ссылкой на министра нефти Педро Теллечеа.

"В этом году у нас есть план, и мы должны достичь (уровня - ИФ) 1 млн баррелей", - сказал министр.

В другом сообщении PDVSA отмечается, что компании стремятся к развитию "межинституциональных и деловых отношений с другими странами, в частности с Россией, для обеспечения увеличения производства".

По данным ОПЕК, в декабре Венесуэла добывала 786 тысяч б/с. Сама PDVSA сообщала о достижении уровня 819 тысяч б/с в мае 2023 года, а позже показатели имели нестабильную динамику.

В октябре Минэнерго США представило прогноз, предполагающий, что потенциал наращивания добычи нефти в Венесуэле на горизонте до конца 2024 года ограничен примерно 200 тыс. баррелей в сутки (относительно показателей сентября 2023 года - 735 тысяч б/с - ИФ), поскольку отрасль за время американских санкций столкнулась с недоинвестированием и снижением качества техобслуживания.

"Дальнейшее увеличение займет больше времени. Большая часть добычных мощностей и инфраструктуры в Венесуэле пострадала из-за длительного отсутствия доступа к капиталу и регулярному техническому обслуживанию", - говорилось в сообщении EIA.

Венесуэла PDVSA ОПЕК EIA Педро Теллечеа
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