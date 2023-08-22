Гражданам России в Латвии дадут дополнительное время для сдачи экзамена по языку

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство Латвии во вторник на закрытом заседании поручило МВД подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым проживающие в стране граждане России не позднее чем в течение двух лет должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжать жить в Латвии, сообщает агентство BNS.

Как заявило правительство, поправки необходимы, чтобы дать дополнительное время российским гражданам в Латвии, которые хотят подать заявление на получение постоянного жителя ЕС, но еще не успели или не смогли этого сделать по финансовым причинам, уладить все формальности.

Поправки позволят всем гражданам России, которые хотят и в дальнейшем проживать в Латвии, получить статус постоянного жителя ЕС и остаться в республике после 1 сентября, не менее чем на два года.

Согласно поправкам к закону об иммиграции, принятым Сеймом 22 сентября 2022 года, срок действия выданных гражданам России постоянных видов на жительство (ВНЖ) истекает 1 сентября 2023 года. Для того, чтобы и далее проживать в Латвии, они должны были подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, предоставив в Управление по делам гражданства и миграции соответствующие документы, в том числе подтвердить знание государственного языка на уровне А2.

Как сообщает МВД, около половины из 25 316 проживающих в Латвии граждан России с ВНЖ подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, а остальные этого не сделали.

Предложения предусматривают также, что граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и до 1 сентября не успели подать в Управление по делам гражданства и миграции необходимые документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ сроком на два года.

Это время они должны использовать для того, чтобы выучить латышский язык на минимальном разговорном уровне (А2) и подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС либо своевременно спланировать самостоятельный выезд из Латвии.

В течение этого переходного периода граждане России будут получать все прежние государственные услуги, включая пенсии и пособия.