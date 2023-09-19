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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Эстонский департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из примерно 3,6 тысяч граждан России, которым, вероятно, будет сделано предписание покинуть Латвию из-за несданного теста на знание латышского, не оказался в Эстонии.

"Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда. На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать", - заявил порталу ERR министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Он добавил, что не знает, что будет, "если Латвия не сумеет обеспечить передачу РФ обязанных покинуть страну российских граждан".

"Мы их не примем, потому что им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь. Должны быть соблюдены и все остальные права и условия. Но мы ввели санкции против российских граждан, мы не собираемся им это предоставлять", - сказал министр.

18 сентября латвийский телеканал TV3 сообщил, что примерно 3,6 тысячи постоянно проживающих в Латвии российских граждан получат на этой неделе письмо с предписанием покинуть страну в течение 90 дней. Эти люди должны были подтвердить знание латышского языка до начала сентября. На прошлой неделе Сейм продлил срок подтверждения владения языком на два года, но только тем россиянам, которые хотя бы попытались сдать тест на знание языка.

Глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе сказала, что граждане России, не сдавшие языковой тест и не зарегистрировавшиеся для сдачи экзамена, получат на этой неделе письмо, в котором им предпишут покинуть Латвию в течение трех месяцев.

Латвия Эстония Лаури Ляэнеметс Майра Розе
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