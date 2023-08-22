Российская авиация нанесла удар по пункту управления боевиков в Сирии

Уничтожено 17 террористов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Самолеты ВКС России в Сирии нанесли удар по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" в населенном пункте Бекфалун (4 км юго-западнее города Идлиб) ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия", - сказал Кулить на брифинге во вторник.

Он призвал командиров незаконных вооруженных формирований прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры.

"В случае новых вооруженных провокаций высокоточные удары авиации для ликвидации причастных к ним членов террористических организаций будут продолжены", - предупредил контр-адмирал.

Замруководителя ЦПВС сообщил также, что 21 августа с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в окрестностях города Дамаска, в результате был ранен один сирийский военнослужащий.

Кроме того, по его словам, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 9 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, - заявил Кулить. - В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений: тремя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".