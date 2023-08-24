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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Российская боевая авиация в Сирии нанесла удар по пунктам управления террористов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Самолеты ВКС России в Сирии нанесли удар по пунктам управления террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" в населенном пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб) ликвидировано до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Кулить на брифинге в среду.

Он отметил также, что авиация возглавляемой США международной антитеррористической коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

По его данным, "за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

"В районе Эт-Танф зафиксировано 15 нарушений двумя парами истребителей F-35, четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей "Рафаль" и одним многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.

Подобными действиями коалиция обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, подчеркнул контр-адмирал.

Он сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных сил со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, четверо сирийских военнослужащих получили ранения.

Сирия
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