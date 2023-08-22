Аномальная жара угрожает 143 млн американцев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американские метеорологи предупредили, что более 143 млн жителей США нужно соблюдать повышенную осторожность из-за экстремальной жарой, сообщает Axios.

По данным портала, повышенный уровень опасности объявлен в таких крупных городах, как Чикаго, Даллас, Канзас-Сити, Луисвилл, Нэшвилл, Оклахома.

В некоторых районах на юго-западе страны температура воздуха ощущается как 43 - 48 градусов по Цельсию или выше. Такая сильная жара может привести к летальным исходам, говорится в публикации.

По информации Национальной метеорологической службы (NWS), экстремально высокая температура продержится как минимум в 22 штатах до конца недели. Она будет усиливаться в центральной части США. Не исключены новые температурные рекорды, особенно в штате Техасе и в долине нижней части Миссисипи. Кроме того, информирует NWS, со вторника по четверг в некоторых районах долины Миссисипи и Центральных равнин "показатели жары будут близки к рекордным уровням или превысят их".

Ожидается, что тепловая волна также вызовет аномально высокие ночные температуры.

Портал напоминает, что за прошедшие две недели жители США как минимум 3 тыс. 836 раз вызывали скорую помощь из-за вызванного жарой недомогания. В 11 случаях зафиксировали летальные исходы. Чаще всего за медицинской помощью обращались во Флориде, Алабаме, Арканзасе, Орегоне, Нью-Мексико, Техасе, Неваде, Северной Каролине и округе Колумбия.

Axios пишет, что сила "теплового купола", который накрыл Соединенные Штаты, может превысить рекордные показатели 1936 года. Тепловой купол - метеорологическое явление, при котором в атмосфере образуется ограниченная область горячего воздуха в виде перевернутой чашки.