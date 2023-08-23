Жара во Франции второй день подряд бьет рекорд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Во Франции 22 августа стало вторым днем подряд, когда жара бьет рекорды для второй половины августа за всю историю метеонаблюдений, сообщает BFMTV со ссылкой на службу Meteo-France.

Суточный температурный показатель (который фиксируют по средней температуре на 30 метеорологических станциях в разных частях страны - ИФ) в минувший вторник достиг уровня, который никогда не регистрировался во второй половине августа - 27,1 градуса по Цельсию.

Предыдущим рекордом был зафиксированный 21 августа показатель в 26,6 градуса по Цельсию.

Во вторник городе Оранж департамента Воклюз столбик термометра поднялся до 42,7 градуса, что стало местным рекордом. На острове Сан-Бартелеми воздух прогрелся до рекордных 42,5 градуса.

Ожидается, что жара сохранится на значительной территории Франции до конца этой недели, в некоторых частях страны температура воздуха может подняться до 43 градусов.