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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Жара во Франции второй день подряд бьет рекорд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Во Франции 22 августа стало вторым днем подряд, когда жара бьет рекорды для второй половины августа за всю историю метеонаблюдений, сообщает BFMTV со ссылкой на службу Meteo-France.

Суточный температурный показатель (который фиксируют по средней температуре на 30 метеорологических станциях в разных частях страны - ИФ) в минувший вторник достиг уровня, который никогда не регистрировался во второй половине августа - 27,1 градуса по Цельсию.

В миреВо Франции установлен температурный рекорд для второй половины августаЧитать подробнее

Предыдущим рекордом был зафиксированный 21 августа показатель в 26,6 градуса по Цельсию.

Во вторник городе Оранж департамента Воклюз столбик термометра поднялся до 42,7 градуса, что стало местным рекордом. На острове Сан-Бартелеми воздух прогрелся до рекордных 42,5 градуса.

Ожидается, что жара сохранится на значительной территории Франции до конца этой недели, в некоторых частях страны температура воздуха может подняться до 43 градусов.

Засуха во Франции

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Meteo-France Франция Оранж Сен-Бартелеми
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