Индийский луноход Pragyan в среду совершит посадку на Луну

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Посадочный модуль Vikram с луноходом Pragyan индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") в среду должен прилуниться на Южном полюсе естественного спутника Земли, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Посадку планируется осуществить в 18:04 по индийскому времени (в 15:34 мск) в районе Южного полюса Луны.

"Миссия идет по плану", - сообщили в организации.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

По плану организации, посадочный модуль должен будет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, затем ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.

В случае успеха нынешней миссии Индия станет четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.