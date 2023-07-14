В Индии запустили ракету с лунной станцией Chandrayaan-3

Подготовка к старту индийской национальной экспедиции на Луну Chandrayaan-3 Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель LVM3 в пятницу стартовала на орбиту с лунной станцией Chandrayaan-3 (Чандраян-3), трансляцию запуска ведет Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск миссии автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 был осуществлен в 14:35 по Индийскому времени (в 12:05 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота.

По плану организации, после выхода на орбиту аппарат начнёт автономный полёт к окололунной орбите.

Станция Chandrayaan-3 состоит из трех компонентов - посадочного модуля, модуля с двигательной установкой и лунохода, основная задача которых - демонстрация и испытание технологий, необходимых для проведения межпланетных миссий.

После выхода аппарата на окололунную орбиту, его посадочный модуль должен будет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, затем ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, вследствие чего он разбился при столкновении с лунной поверхностью.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался работать на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия орбитального аппарата не предусмотрена.