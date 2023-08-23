В ФРГ внедрят технологию химпереработки поликарбонатов для вторичного использования

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Германская химическая компания Covestro AG, сообщила, что разработала инновационный процесс переработки поликарбоната с помощью химического разложения (хемолиз) для последующего повторного использования образовавшихся мономеров.

Технологию она опробует на заводе, который будет построен в Леверкузене. После этого процесс будет оптимизирован и подготовлен к реализации в промышленных масштабах.

В компании считают, что переработанные пластмассы, отвечающие всем требованиям качества, заменят первичное ископаемое сырье в производстве, что позитивно отразится на состоянии окружающей среды.

"Химическая переработка поликарбоната - еще один пример, на котором наши коллеги по разработке показывают, что замкнутые циклы возможны в будущем. Нам необходимо использовать пластик с истекшим сроком эксплуатации в качестве ресурса и повторно использовать его в качестве альтернативного сырья, чтобы замкнуть цикл", - заявил техдиректор Covestro Торстен Драйер.

Компания отмечает, что химическая переработка позволяет производить пластмассы из рассортированных отходов, непригодных для механических процессов. В результате получается сырье высокого качества, которое можно использовать в автомобилестроении и для изготовления электроники.

Covestro AG - один из мировых лидеров в производстве полимерных материалов и их компонентов. Компания специализируется на полиуретанах, поликарбонатах и различных видах строительного покрытия. В 2022 году продажи Covestro составили 18 млрд евро. По состоянию на конец года компания насчитывала 50 производственных площадок по всему миру. Компания планирует достигнуть Net Zero к 2035 году.