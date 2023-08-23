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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Ситуация с природными пожарами на Тенерифе стабилизируется

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Природные пожары на испанском острове Тенерифе, выжегшие около 15 тыс. га земли, начинают стихать, более 8 тыс. эвакуированных могут вернуться в свои дома, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Представитель местных властей Мануэль Миранда сообщил, что "в целом ситуация стабилизировалась, однако полностью пожар пока не удается взять под контроль".

Периметр распространения пламени составляет почти 90 км. В тушении пожара принимают участие 610 пожарных и 20 специализированных самолетов. На помощь Тенерифе также отправились бригады пожарных и спасателей с островов Пальма, Гомера и Иерро.

Из-за пожаров на острове значительно снизилось качество воздуха. Власти призывают жителей не проводить много времени на улице, отказаться от интенсивных физических нагрузок и плотно закрывать двери и окна.

Пожар на Тенерифе

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Тенерифе Испания
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