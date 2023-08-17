Власти Тенерифе заявили о самых сложных за 40 лет лесных пожарах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Лестные пожары на острове Тенерифе привели к эвакуации или ограничили возможность передвижения для 7,6 тыс. человек, сообщило в четверг агентство Associated Press.

"Это, скорее всего, самое сложное возгорание на Канарских островах, если не за всю историю, то как минимум за последние 40 лет", - сказал журналистам глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо.

Западные СМИ сообщили, что охваченная пламенем площадь составила 2,6 тыс. гектаров.

Клавихо рассказал, что с огнем на севере острова борются порядка 250 пожарных и военнослужащих. Главной целью является локализация огня, чтобы он не дошел до крупнейшего города на острове Санта-Крус-де-Тенерифе, который находится в 20 км от возгорания.

Причиной пожаров Клавихо назвал высокую температуру воздуха и "специфические метеорологические условия".

В этом году пожары в Испании уничтожили почти 64 тыс. гектаров.