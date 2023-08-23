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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Премьер Индии предложил БРИКС создать организацию по исследованию космоса

Премьер Индии предложил БРИКС создать организацию по исследованию космоса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди в среду выдвинул предложение БРИКС сформировать совместное объединение для исследований космоса.

"Мы уже работаем над спутниковой группировкой БРИКС. Если сделать еще шаг, можно подумать над созданием консорциума БРИКС по исследованию космоса. В его рамках мы можем работать во благо всего мира в областях вроде освоения космоса, слежения за погодой", - приводит издание Mint слова премьера с саммита БРИКС.

Кроме того, Моди высказался за сотрудничество в образовании и повышении квалификации, при этом напомнив, что Индия работает над внедрением цифровых технологий, в том числе с использованием средств искусственного интеллекта, в систему образования. Премьер указал на важность задачи определять уникальные преимущества каждой страны для дальнейшего укрепления сотрудничества в БРИКС.

Ранее в среду Индийская организация космических исследований сообщила, что посадочный модуль "Викрам" с луноходом "Прагьян" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") совершил успешную мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. Моди в свою очередь заявил, что посадка индийского зонда с луноходом на поверхность Луны стала историческим днем для космической отрасли страны.

Таким образом Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

Индия БРИКС Нарендра Моди
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