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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Индийская лунная станция установила связь с центром управления полетами

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Посадочный модуль "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), севший на Луну, успешно установил связь с центром управления полётами в Бангалоре, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Установлена связь между посадочным модулем Chandrayaan-3 и MOX-ISTRAC (Центром обеспечения полётов сети телеметрии, слежения и управления), расположенном в Бангалоре", - говорится в сообщении.

Аппарат сел в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 по Москве) в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Таким образом Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был проведен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

После посадки лунный ровер "Прагъян", оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.

Индия Луна Chandrayaan-3 Викрам
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