Суд арестовал российские активы HeidelbergCement по иску об их изъятии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы HeidelbergCement по иску заместителя генерального прокурора РФ об истребовании в пользу государства акций и долей четырех российских предприятий, входящих в иностранный холдинг.

Как говорится в материалах дела, суд арестовал 100% долей ООО "ХайдельбергЦемент Рус", акции ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла", АО "Сырьевая компания", ОАО "Гурово-Бетон" и запретил вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих обществ.

Арест на акции и доли наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры. В числе исковых требований - истребование в пользу РФ 100% долей "ХайдельбергЦемент Рус", 277,369 тыс. обыкновенных акций АО "Сырьевая компания", 55,539 тыс. акций АО "Сланцевый цементный завод "Цесла", истребование в пользу Тульской области 100% акций ОАО "Гурово-Бетон".

Ответчиками выступают HeidelbergCement Central Europe East Holding как владелец "ХайдельбергЦемент Рус", совладелец "Гурово-Бетон" (50% акций) и завода "Цесла". Также ответчиком по иску является "ХайдельбергЦемент Рус" как владелец "Сырьевой компании" и совладелец "Гурово-Бетон" (50%). Кроме того 4 акции завода "Цесла" истребуются у Сергея Бондарева, одна акция этого завода - у трех физлиц, владеющих ей в равных долях - Людмилы, Евгения, Оксаны Порозовых.

Ходатайство об обеспечении иска мотивировано тем, что HeidelbergCement Central Europe East Holding "зарегистрирована на территории иностранного государства и может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке".

Суд, удовлетворил ходатайство "в целях исключения затруднения исполнения судебного акта" (в случае удовлетворения иска), а также для "предотвращения причинения значительного ущерба".

Иск принят к производству 8 августа, заседание по делу назначено на 25 августа.

Германская HeidelbergCement AG, один из крупнейших в мире производителей цемента.

"Хайдельбергцемент Рус" зарегистрирована в Подмосковье. Выручка компании за 2022 год составила 17,2 млрд рублей, чистая прибыль 4,4 млрд рублей. 100 % долей по ЕГРЮЛ принадлежит HeidelbergCement Central Europe East Holding.

"Сланцевский цементный завод "Цесла" (Ленинградская область) в минувшем году получил выручку 4 млрд рублей и чистый убыток в 194 млн рублей.

"Гурово-Бетон" (Тульская область), согласно ЕГРЮЛ, занимается добычей и первичной обработкой известняка и гипса. В 2022 году выручка составила 927 млн рублей, чистая прибыль - 63,5 млн рублей.

"Сырьевая компания" зарегистрирована в Башкирии. Основной вид деятельности -добыча декоративного камня, известняка, гипса, мела и сланца. В последний раз раскрывала финитоги за 2020 год (выручка 1,36 млрд рублей, чистый убыток - 7,7 млн рублей).