Иск о взыскании российских активов HeidelbergCement будет рассмотрен 1 сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства долей ООО "ХайдельбергЦемент Рус" и акций ОАО "Гурово-Бетон", а также акций АО "Сырьевая компания" и АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" (все входят в германский HeidelbergCement) на 1 сентября, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Предварительное судебное заседание прошло 25 августа.

"Суд завершил предварительное судебное заседание и назначает рассмотрение дела по существу на 1 сентября. Поскольку ответчик заявил два ходатайства после завершения предварительного судебного заседания, суд рассмотрит их в следующем судебном заседании", - сказал судья.

Представители HeidelbergCement Central Europe East Holding и ООО "ХайдельбергЦемент Рус" заявили ходатайства о привлечении к делу третьих лиц и о рассмотрении данного дела с участием арбитражных заседателей.

Суд в пятницу отказал в ходатайствах представителям ООО "ХайдельбергЦемент Рус" о выделении из дела каждого требования в отдельные производства и передаче к рассмотрению в арбитражные суды по месту нахождения активов, а именно в Башкирии, Московской и Тульской областях. Таким образом, в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области могло остаться одно дело - об истребовании акций АО "Сланцевый цементный завод "Цесла".

"Исходя из того, что мы видим в исковом заявлении, и из озвученной сейчас позиции, в данном случае имеет место момент искусственного объединения нескольких самостоятельных исков. Отличается как субъектный состав для данных требований, как основание, положенное в обоснование необходимости удовлетворения данных требований, по мнению заместителя Генпрокурора, так и представленные доказательства и требования. Поэтому с точки зрения элементов иска у нас в рамках одного искового заявления 4 классических самостоятельных иска. (...) Любой из этих споров можно квалифицировать в качестве корпоративного, поскольку речь идёт о принадлежности ценных бумаг", - поддержал заявленное ходатайство о выделении требований в отдельные судебные дела представитель HeidelbergCement Central Europe East Holding.

Представитель Генпрокуратуры обосновал выбор в пользу арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области большим количеством ответчиков, проживающих на территории области, а также расположением здесь цементного завода иностранной компании.

В начале августа суд арестовал российские активы HeidelbergCement по иску об их изъятии в пользу государства. Арест на акции и доли наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры. Речь идёт о взыскании в государственную казну 100% долей "ХайдельбергЦемент Рус" и акций ОАО "Гурово-Бетон". Истребованию также подлежат 277 369 обыкновенных акций АО "Сырьевая компания", что эквивалентно 50% уставного капитала, и еще 55 539 акций АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" (99,98% уставного капитала). При этом принято решение запретить вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих обществ.

Ответчиками выступают HeidelbergCement Central Europe East Holding как владелец "ХайдельбергЦемент Рус", совладелец "Гурово-Бетон" (50% акций) и завода "Цесла". Также ответчиком по иску является "ХайдельбергЦемент Рус" как владелец "Сырьевой компании" и совладелец "Гурово-Бетон" (50%). Кроме того 4 акции завода "Цесла" истребуются у Сергея Бондарева, одна акция этого завода - у трех физлиц, владеющих ею в равных долях - Людмилы, Евгения, Оксаны Порозовых.

Ходатайство об обеспечении иска мотивировано тем, что HeidelbergCement Central Europe East Holding зарегистрирована на территории иностранного государства и "может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке". Суд удовлетворил ходатайство "в целях исключения затруднения исполнения судебного акта" (в случае удовлетворения иска), а также для "предотвращения причинения значительного ущерба".

HeidelbergCement AG - один из крупнейших в мире производителей цемента. Подразделения компании работают в более чем 50 странах мира.

"Хайдельбергцемент Рус" зарегистрирована в Подмосковье. Выручка компании за 2022 год составила 17,2 млрд рублей, чистая прибыль 4,4 млрд рублей. 100% долей по ЕГРЮЛ принадлежит HeidelbergCement Central Europe East Holding.

"Сланцевский цементный завод "Цесла" (Ленинградская область) в минувшем году получил выручку 4 млрд рублей и чистый убыток в 194 млн рублей.

"Гурово-Бетон" (Тульская область), согласно ЕГРЮЛ, занимается добычей и первичной обработкой известняка и гипса. В 2022 году выручка составила 927 млн рублей, чистая прибыль - 63,5 млн рублей.

"Сырьевая компания" зарегистрирована в Башкирии. Основной вид деятельности - добыча декоративного камня, известняка, гипса, мела и сланца. Согласно годовой отчетности компании за 2021 год (последние опубликованные данные), АО "Сырьевая компания" в равных долях принадлежала АО "Башкирская содовая компания" и ООО "ХайдельбергЦемент Рус".