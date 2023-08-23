США предъявили обвинения россиянину Семенову в отмывании более $1 млрд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минюст США предъявил обвинения россиянину Роману Семенову в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер Tornado Cash, в том числе для северокорейской хакерской группировки.

"Прокурор США Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, генпрокурор США Меррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй (...) объявили сегодня о предъявлении обвинений Роману Сторму и Роману Семенову в сговоре с целью отмывания денег, а также сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег", - говорится в пресс-релизе Минюста.

Отмечается, что Семенов и проживающий в США Сторм - двое из трех основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, который позволяет клиентам производить неотслеживаемые переводы криптовалюты.

В обвинительном заключении утверждается, что они в 2022 году с помощью Tornado Cash участвовали в операциях по отмыванию денег на сумму более $1 млрд, сотни миллионов из этой суммы предназначалась для Lazarus Group - северокорейской кибергруппировки, попавшей под санкции США. Таким образом, говорится в документе, обвиняемые действовали в обход американских санкций против Пхеньяна.

Уточняется, что ранее в среду Сторма арестовали в штате Вашингтон, ожидается, что позднее он предстанет перед судом. Подчеркивается, что Семенов остается на свободе, таким образом, ему предъявили обвинения заочно.

35-летнему Семенову и 34-летнему Сторму предъявили по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. По каждому пункту максимальное наказание - 20 лет лишения свободы. Что касается обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание за него - пять лет тюрьмы.

Минфин США объявил 23 августа, что ввел санкции в отношении Семенова.