Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР в связи с незаконной кибердеятельностью

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея в пятницу объявила о введении санкций в отношении четырех физлиц и семи организаций из Северной Кореи в ответ на незаконные действия в киберпространстве.

Как сообщил МИД Южной Кореи, санкции вводятся в отношении четырех северокорейских технических экспертов и семи организаций, подчиняющихся Генеральному бюро разведки, предположительно, причастных к кражам криптовалют и кибератакам.

Среди прочих в "черный список" попали программист совместного предприятия Chosun Expo Пак Чин Хек, вероятно, участвовавший в кибератаке на Sony Pictures Entertainment в ноябре 2014 года, а также Сон Лим из Hapjanggang Trading Corp.

В числе организаций, подпадающих под санкции, - Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel.

Северная Корея подозревается в причастности к краже криптовалют для финансирования своих ядерных и ракетных программ.

Согласно докладу Совета Безопасности ООН, опубликованному в прошлом году, КНДР украла криптовалюты на сумму до $400 млн в 2021 году.