Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР в связи с незаконной кибердеятельностью

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея в пятницу объявила о введении санкций в отношении четырех физлиц и семи организаций из Северной Кореи в ответ на незаконные действия в киберпространстве.

Как сообщил МИД Южной Кореи, санкции вводятся в отношении четырех северокорейских технических экспертов и семи организаций, подчиняющихся Генеральному бюро разведки, предположительно, причастных к кражам криптовалют и кибератакам.

Среди прочих в "черный список" попали программист совместного предприятия Chosun Expo Пак Чин Хек, вероятно, участвовавший в кибератаке на Sony Pictures Entertainment в ноябре 2014 года, а также Сон Лим из Hapjanggang Trading Corp.

В числе организаций, подпадающих под санкции, - Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel.

Северная Корея подозревается в причастности к краже криптовалют для финансирования своих ядерных и ракетных программ.

Согласно докладу Совета Безопасности ООН, опубликованному в прошлом году, КНДР украла криптовалюты на сумму до $400 млн в 2021 году.

Южная Корея КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители
Военная операция на Украине

Washington Post сообщила, что США предоставляют Украине координаты для ударов из HIMARS

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

Великобритания начала строительство третьей стратегической подлодки типа Dreadnought

Землетрясение в Турции и Сирии

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек

Председатель Европарламента призвала усилить военную поддержку Украины

Председатель Европарламента призвала усилить военную поддержку Украины

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

Вашингтон задумался о мерах против Китая после пролета аэростата над США

Вашингтон задумался о мерах против Китая после пролета аэростата над США

В ЕК отметили, что сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от нее самой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });