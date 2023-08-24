Американская ракета Electron вывела на орбиту спутник ДЗЗ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron, стартовавшая в четверг из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии We Love the Nightlife ракета Electron была запущена со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в 11:45 по местному времени (в 02:45 мск). Космический аппарат массой 160 кг был выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), выведенный на орбиту высотой 640 км, обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 метра и максимальную скорость доставки заказа для госучреждений и частных клиентов.

Capella Space планирует, что создаваемая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

Первая многоразовая ступень ракеты Electron после отделения приводнилась в Тихом океане с помощью парашютной системы. Она была поднята из воды специальным спасательным судном.

Компания Capella Space в 2020 году подписала контракт с Пентагоном на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для ВМС США, а также с Национальным агентством геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) США, в задачи которого входит обеспечение военных, государственных и гражданских пользователей данными видовой разведки. Оно входит в разведывательное сообщество США.