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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Ракета компании Rocket Lab стартовала на орбиту с радиолокационным спутником

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron во вторник стартовала на орбиту с радиолокационным спутником Acadia компании Capella Space, оснащенным оборудованием для получения высококачественных изображений Земли, сообщила разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием We Will Never Desert You запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, в 18:55 по местному времени (9:55 по московскому). Космический аппарат дистанционного зондирования Земли массой 160 кг должен быть выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.

В миреАмериканская ракета Electron вывела на орбиту спутник ДЗЗЧитать подробнее

Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), который выводится на орбиту высотой 635 км, обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 метра и максимальную скорость доставки заказа для госучреждений и частных клиентов. Первый такой спутник был выведен на орбиту 24 августа.

Компания Capella Space планирует, что создаваемая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

Компания в 2020 году подписала контракт с Пентагоном на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для ВМС США, а также с Национальным агентством геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) США, в задачи которого входит обеспечение военных, государственных и гражданских пользователей данными видовой разведки.

Rocket Lab США
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