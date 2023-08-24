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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Премьер Армении сообщил о передаче Азербайджану новых мирных предложений

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы передали азербайджанской стороне наши новые предложения вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что Ереван "подтверждает свою приверженность мирной повестке".

Пашинян заявил, что гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
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