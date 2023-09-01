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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Президент Нагорного Карабаха сложил с себя полномочия

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке.

Ранее 1 сентября он подписал указ об увольнении госминистра Гургена Нерсисяна и назначении на эту должность Самвела Шахраманяна, занимавшего пост секретаря Совета безопасности.

Арутюнян заявил, что "в сложившихся условиях необходимы изменения и гибкость". "Моя биография и отношение к ней Азербайджана сформировали ряд условий, которые создают проблемы в дальнейшем построении действий и ведении гибкой политики. Поражение в войне и последовавшие трудности существенно снизили доверие к властям, президенту", - сказал он.

Он отметил, что не намерен покидать Карабах.

Арутюнян был избран главой Нагорного Карабаха весной 2020 года.

НКР Нагорный Карабах Самвел Шахраманян Гурген Нерсисян Араик Арутюнян
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