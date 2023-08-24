SEC ужесточит требования к раскрытию информации инвестфондами

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приняла новые правила, ужесточающие требования к раскрытию информации для венчурных фондов, частных фондов прямых инвестиций и хедж-фондов.

Это самая масштабная регуляторная реформа в отрасли более чем за десятилетие, пишет Financial Times. За это время число американских фондов выросло более чем в три раза и теперь превышает 100 тыс., а объем средств под их управлением превышает $25 трлн.

Новые требования касаются стандартизации публикаций ежеквартальных результатов, включая данные о расходах и комиссионных, что позволит сравнивать показатели различных фондов.

Кроме того, они содержат запрет на заключение тайных сделок с отдельными инвесторами на более выгодных условиях - теперь фонды будут обязаны раскрывать условия таких сделок. Фонды также не смогут предоставлять отдельным клиентам эксклюзивную информацию, к которой нет доступа у других инвесторов.

Решение было принято тремя голосами руководителей SEC против двух.

"Наши инвесторы, крупные и мелкие, выиграют от большей прозрачности и единообразия, - заявил председатель SEC Гэри Генслер. - Это значительная доработка правил на рынках капитала".

Между тем отраслевые ассоциации активно выступали против новых правил, настаивая, что у институциональных инвесторов должна сохраняться возможность заключать сделки на собственных условиях с фондовыми управляющими.

По их мнению, ужесточение требований навредит инновациям, повысит расходы и приведет к расторжению десятков тысяч действующих контрактов.

На стороне представителей отрасли выступила член SEC Хестер Пирс, проголосовавшая против изменения правил. Новые требования "представляют собой ненужное вмешательство государства, которое будет подавлять конкуренцию вместо того, чтобы поддерживать её", сказала Пирс.

Глава ассоциации Managed Funds Association (MFA) Брайан Корбетт на прошлой неделе допустил возможность обращения в суд с целью опротестовать предложенные SEC правила.

"Изменения приведут к повышению расходов, сокращению возможностей для инвестиций и усложнят задачу по диверсификации портфелей пенсионных и благотворительных фондов, - отметил Корбетт. - Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что SEC предложила эти масштабные изменения с превышением полномочий и в отсутствие достаточного анализа возможных последствий для инвесторов и рынков".