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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Греции ищут поджигателей, из-за которых разгорелись пожары близ Афин

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Некоторые из греческих пожаров на северо-востоке страны и недалеко от Афин, с которыми пока не могут справиться пожарные, были начаты намеренно, сообщает Associated Press в четверг.

"Некоторые... поджигатели разжигают пожары, ставя под угрозу леса, частную собственность и, что превыше всего, человеческую жизнь. Происходящее является не просто неприемлемым, это отвратительно и незаконно", - заявил министр Греции по климатическому кризису и гражданской обороне Василис Кикилиас во время телеобращения.

По его словам, в четверг за четыре часа недалеко от населенного пункта Авлона в предгорьях горы Парнита разгорелись девять пожаров. Эта местность находится недалеко от столицы Греции Афин.

Кикилиас пообещал, что поджигателей найдут, и им придется ответить за свои поступки.

На данный момент пожарные не могут остановить продвижение пламени: им мешают сильный ветер и жаркие и сухие погодные условия.

За неделю в стране погибли десятки человек. Также в борьбе с возгораниями пострадали 60 пожарных.

В тушении пламени участвуют сотни человек и десятки летательных аппаратов, в том числе из Европы.

Греция Афины
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