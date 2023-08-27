В Греции борются с тремя крупными пожарами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Около 600 пожарных, включая подкрепления из Европы, борются с тремя крупными пожарами, которые бушуют в эти дни в разных частях Греции, передают в воскресенье европейские СМИ.

На северо-востоке Греции мощный пожар полыхал около девяти дней. За это время он охватил 77 тыс. гектаров, уничтожил обширные участки леса, дома в окрестностях города Александруполис. Жертвами пожара стали порядка 20 человек. В его тушении в воскресенье принимали участие почти 300 пожарных, в операции задействовали семь самолетов и пять вертолетов. Его удалось ликвидировать.

Еще один крупный лесной пожар уже несколько дней полыхает на окраине греческой столицы. В этой зоне над его тушением работают 260 пожарных, задействован один самолет и три вертолета. Причины этих двух пожаров пока не установлены. Однако, местные власти подозревают, что некоторые небольшие возгорания начались из-за халатности или преднамеренных поджогов.

Третий крупный лесной пожар начался накануне на острове Андрос, его тушат более 70 пожарных, воду сбрасывают с двух самолетов и вертолетов. Предположительно, там причиной возгорания стали удары молнии.

На минувшей неделе в Греции ежедневно вспыхивали десятки возгораний в сутки из-за жарких засушливых погодных условий, обстановка затрудняется из-за ураганных ветров.

Греция обратилась за помощью к европейским странам. ФРГ, Швеция, Хорватия, Кипр направили ей свои самолеты, а пожарные из Румынии, Франции, Чехии, Болгарии, Албании, Словакии и Сербии помогают тушить пожары.