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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Запад подтвердил отказ размораживать активы РФ до выплаты Украине компенсации

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США, Великобритания, Германия, Италия и Франция не намерены размораживать российские активы, пока Россия не возместит ущерб Украине, заявили советники по нацбезопасности этих пяти стран на встрече в Вашингтоне в четверг.

"Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан собрал в четверг в Белом доме коллег из Великобритании, Германии, Италии и Франции. Участники встречи отметили, что российские суверенные активы, находящиеся в юрисдикциях их стран, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит Украине за нанесенный ущерб", - говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой Белого дома по итогам встречи.

США РФ Великобритания Германия Италия Франция
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