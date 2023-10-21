США и ЕС договорились продолжить добиваться от РФ выплат компенсаций для Украины

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон и Брюссель пообещали продолжать работу над тем, чтобы добиться от Москвы выплат компенсаций Киеву за последствия боевых действий против России, говорится в совместном заявлении по итогам саммита США - ЕС.

"Мы рассматриваем все возможные варианты изыскания средств для помощи Киеву, не нарушающие наши правовые принципы и нормы международного права", - говорится в документе.

В частности, США и ЕС "в краткосрочной перспективе изучат, можно ли использовать для содействия восстановлению Украины какие бы то ни было внереализационные доходы от замороженных российских суверенных активов. Это касается тех случаев, когда по подобным доходам, согласно законодательству, нет обязательств в отношении России".

Кроме того, участники саммита пообещали "работать с мировым сообществом над решением проблем в сфере экономики, энергетики и продовольственной безопасности", связанных с конфликтом на Украине.

В саммите, состоявшемся в пятницу в Вашингтоне, принимали участие президент США Джо Байден, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.