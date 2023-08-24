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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Ракета SpaceX в субботу выведет на орбиту партию спутников Starlink

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 21:30 по времени Восточного побережья США (в субботу в 04:30 по Москве).

Это 103-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 34-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в третий раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

Falcon 9 SpaceX США Starlink
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