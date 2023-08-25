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Корабль Сrew Dragon стартует к МКС с космонавтом "Роскосмоса" в экипаже

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в пятницу стартует к Международной космической станции (МКС) с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, сообщает NASA.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 03:50 по времени Восточного побережья США (в 10:50 по Москве).

По сообщению NASA, многоразовый корабль Crew Dragon должен будет состыковаться со станцией 26 августа после почти 23-часового полета. Это уже третий полет данного корабля.

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

Первая многоразовая ступень после отделения от носителя должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадку L-Z1 на космодроме на мысе Канаверал.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", прибывшим на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В начале марта на МКС прибыл американский корабль Crew Dragon-6. В его экипаж входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Планируется, что корабль с экипажем вернется на Землю 2 сентября.

Crew Dragon Falcon 9 Роскосмос
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