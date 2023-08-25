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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что вопрос выхода РФ из организации не рассматривается

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Дискуссии о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на высшем уровне не ведутся, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Нет, подобных дискуссий нет. И процедур выхода из организации нет", - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос издания о том, рассматривается ли на высшем уровне выход России из ОБСЕ.

Дипломат отметил, что "ОБСЕ - один из рубежей защиты интересов нашей страны", поэтому "сдавать его мы не будем и не имеем права".

"Мы используем эту организацию как трибуну для детального аргументированного анализа тенденций в Евроатлантике, а также острых вопросов, которые волнуют российскую общественность и правозащитное сообщество, таких как нарушение прав человека в западных странах, ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике, о котором мы с вами уже говорили, проявление неоколониальных амбиций США и их союзников", - добавил Лукашевич.

"Я хочу верить, что ОБСЕ еще пригодится для стабилизации международной обстановки и выработки будущих параметров мирного сосуществования", - резюмировал постпред РФ.

Александр Лукашевич ОБСЕ
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