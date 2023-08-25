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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что организация не может помочь урегулированию украинского кризиса

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет стать площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

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"Заявку на то, что ОБСЕ может быть площадкой для переговоров, я оставляю на совести уважаемого президента Финляндии. Почти не уверен и не думаю, что ОБСЕ может стать площадкой для какого-либо урегулирования кризиса на Украине", - сказал Лукашевич, отвечая на просьбу издания прокомментировать слова президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что ОБСЕ может стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной в 2025 году в период председательства Хельсинки в организации.

При этом российский постпред напомнил, что ранее Москва давала "согласие на председательство Финляндии в ОБСЕ на 2025 год, когда она была нейтральной в военном отношении".

"Но вступление в НАТО и абсолютно оголтелая проукраинская позиция ставят больше вопросов, чем дают ответов. Каким председателем будет Финляндия в 2025 году?" - добавил дипломат.

Кроме того, по словам Лукашевича, "за последние 30 лет ни в одном конфликте в зоне ответственности ОБСЕ - будь то приднестровский, армяно-азербайджанский, грузино-абхазский, грузино-юго-осетинский, косовский, таджикское примирение - организация не показала результат".

Александр Лукашевич ОБСЕ
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