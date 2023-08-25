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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Запуск Crew Dragon с российским космонавтом к МКС перенесен на 26 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" со ссылкой на информацию NASA сообщил, что планировавшийся на пятницу запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым к МКС перенесен на 26 августа.

"Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA планируется 26 августа в 10:27 по Москве", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале "Роскосмоса".

В этой связи сдвинулась и дата пристыковки. Она должна состояться в воскресенье, 27 августа, в 08:50 по времени Восточного побережья США (в 15:50 по Москве), сообщает в пятницу НАСА.

Ранее сообщалось, что американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX должен был стартовать в пятницу к МКС с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Роскосмос Crew Dragon МКС
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