Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Латвия отказалась от строительства СПГ-терминала

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вопрос строительства терминала сжиженного природного газа в Скулте (в 40 км к северу от Риги) снят с повестки дня, сообщил министр климата и энергетики Латвии Раймонд Чударс.

"Дискуссии о терминале в Скулте следует оставить в прошлом", - заявил он в пятницу в эфире латвийского телевидения.

Глава Минэнерго пояснил, что газовая инфраструктура в регионе уже развита и обеспечивает подачу газа в необходимых объемах.

"С другой стороны, если в поставках газа возникнет чрезвычайная ситуация, у Латвии есть договоренность с эстонскими коллегами о возможности получения газа с терминала в Палдиски. Однако в настоящее время нет никаких признаков экстремальной ситуации", - сказал он.

Комментируя готовность страны к отопительному сезону, Чударс отметил, что Инчукалнсское подземное хранилище газа зарезервировано полностью. В настоящее время закачано 17 ТВт.ч при емкости ПХГ 20 ТВт.ч.

В апреле правительство Латвии отказалось предоставить финансовые гарантии разработчикам СПГ-терминала в Скулте.

Созданная для реализации проекта Skulte LNG Terminal планировала осуществить его исключительно на деньги частных инвесторов и в прошлом году сообщала, что уже договорилась со стратегическим инвестором (информация о нем не разглашалась). Однако важным условием со стороны стратегического инвестора было участие в проекте правительства Латвии в той или иной форме.

Стоимость проекта Skulte LNG Terminal ориентировочно оценивала в 120 млн евро. Речь шла о плавучей установке регазификации, соединенной трубопроводом с Инчукалнским ПХГ. Производительность терминала – до 3 млн тонн в год.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оператор "Фукусимы-1" заверил, что взятые после сброса воды с АЭС пробы безопасны

Оператор "Фукусимы-1" заверил, что взятые после сброса воды с АЭС пробы безопасны

Цена нефти Brent подросла до $83,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 25 августа

Нигер разрешит Мали и Буркина-Фасо разместить войска на своей территории в случае вторжения

Нигер разрешит Мали и Буркина-Фасо разместить войска на своей территории в случае вторжения

Предварительно, несколько БПЛА уничтожено над морем в районе мыса Херсонес

Трамп намерен добиваться отказа от ускоренного рассмотрения его дела в Джорджии

Трамп намерен добиваться отказа от ускоренного рассмотрения его дела в Джорджии

ЦПВС сообщил об опасном сближении истребителя F-16 с самолетом ВКС РФ

ЦПВС сообщил об опасном сближении истребителя F-16 с самолетом ВКС РФ

Что произошло за день: четверг, 24 августа

Пентагон планирует в сентябре начать обучение украинских пилотов на F-16 в США

Пентагон планирует в сентябре начать обучение украинских пилотов на F-16 в США

Российский модуль увел МКС от столкновения с космическим мусором

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });