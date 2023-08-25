Латвия отказалась от строительства СПГ-терминала

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вопрос строительства терминала сжиженного природного газа в Скулте (в 40 км к северу от Риги) снят с повестки дня, сообщил министр климата и энергетики Латвии Раймонд Чударс.

"Дискуссии о терминале в Скулте следует оставить в прошлом", - заявил он в пятницу в эфире латвийского телевидения.

Глава Минэнерго пояснил, что газовая инфраструктура в регионе уже развита и обеспечивает подачу газа в необходимых объемах.

"С другой стороны, если в поставках газа возникнет чрезвычайная ситуация, у Латвии есть договоренность с эстонскими коллегами о возможности получения газа с терминала в Палдиски. Однако в настоящее время нет никаких признаков экстремальной ситуации", - сказал он.

Комментируя готовность страны к отопительному сезону, Чударс отметил, что Инчукалнсское подземное хранилище газа зарезервировано полностью. В настоящее время закачано 17 ТВт.ч при емкости ПХГ 20 ТВт.ч.

В апреле правительство Латвии отказалось предоставить финансовые гарантии разработчикам СПГ-терминала в Скулте.

Созданная для реализации проекта Skulte LNG Terminal планировала осуществить его исключительно на деньги частных инвесторов и в прошлом году сообщала, что уже договорилась со стратегическим инвестором (информация о нем не разглашалась). Однако важным условием со стороны стратегического инвестора было участие в проекте правительства Латвии в той или иной форме.

Стоимость проекта Skulte LNG Terminal ориентировочно оценивала в 120 млн евро. Речь шла о плавучей установке регазификации, соединенной трубопроводом с Инчукалнским ПХГ. Производительность терминала – до 3 млн тонн в год.