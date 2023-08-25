Россия стала лидером по турпотоку в Турцию за семь месяцев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток в Турцию в январе-июле вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Россия заняла первое место с результатом 3,5 млн туристов, следует из данных министерства культуры и туризма республики.

Согласно статистике, турпоток из России в январе-июле вырос на 59,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 млн. На втором месте Германия, откуда приехали 3,2 млн путешественников (плюс 7,3%). Замыкает тройку лидеров Великобритания с 2,6 млн туристов (плюс 14%). В топ-5 также вошли Болгария и Иран.

В июле Турцию посетили рекордное количество путешественников - 7,1 млн, это на 7,3% больше, чем годом ранее.

В рейтинге стран по числу прибытий в июле лидирует Германия, откуда приехали 941,6 тыс. туристов (минус 2%). Россия заняла второе место с 884,6 тыс. (плюс 19,3%). На третьем месте - Великобритания с 574,4 тыс. (плюс 5,2%). За ними следуют Польша и Болгария.

По данным министерства, за семь месяцев Турцию посетили более 30 млн гостей, из которых 26,8 млн - иностранные путешественники, а 3,3 млн - турецкие граждане, проживающие за рубежом.