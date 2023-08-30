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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Порядка 5 млн организованных туристов из РФ отдохнули за рубежом этим летом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Туроператоры отправили на отдых за границу этим летом 5 млн россиян, несмотря на повышение цен Турция осталась самым популярным направлением для путешествий, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"У нас цифры в выездном туризме более скромные, чем во внутреннем. Но 5 млн организованных туристов, пакетных туристов, путешествовали летом в другие страны. В топ входит Турция - только за три летних месяца ее посетили не менее 2,6 млн российских туристов. Из-за инфляции Турция существенно повышала цены не только из-за изменения курса рубля, но и в валюте. Но цифры турпотока в июле показывают, что в пиковый период страну посетили на 20% больше россиян, чем годом ранее", - рассказал он на пресс-конференции в среду.

Второе место среди стран, принявших наибольшее число организованных туристов из России заняла Абхазия, куда отправились 1,2 млн россиян. Далее ОАЭ - 350 тыс., Египет - 300 тыс., Таиланд - 180 тыс. Сохранили свои позиции Мальдивы (55 тыс.), Куба (35 тыс.), Шри-Ланка (27 тыс.) и Сейшелы (11 тыс.).

Как отметил Горин, другие направления Юго-Восточной Азии, а также Европа со стыковками, страны СНГ приняли вместе еще 450 тыс. российских туристов.

"Это важно. Европа, несмотря на отсутствие прямых рейсов и долгое ожидание виз, продолжает их выдавать, визы туристам оформляют 17 стран шенгенского соглашения. Благодаря этому летом появились на рынке турпакеты на Кипр и Черногорию со стыковочными перелетами", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что увеличение по сравнению с прошлым годом числа турпоездок за рубеж - как организованных, так и самостоятельных - связано с эффектом низкой базы. Разница по сравнению с допандемийным 2019 годом по-прежнему очень большая, а среди основных причин - значительное количество закрытых направлений.

Дмитрий Горин РСТ
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