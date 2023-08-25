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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Финляндии заработал ветропарк эстонской Enefit Green

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ветропарк Tolpanvaara в Финляндии, построенный компанией Enefit Green, дочерней структурой эстонского государственного энергоконцерна Eesti Energia, вечером 24 августа начал выработку электроэнергии.

Как сообщили BNS в пресс-службе Eesti Energia, первый из 13 генераторов начал выработку, к концу года ветропарк планирует выйти на полную мощность и производить 250 ГВт.ч электроэнергии в год. Это позволит покрыть годовое потребление примерно 40 тысяч финских домохозяйств.

Все ветрогенераторы будут тестироваться и настраиваться в течение нескольких месяцев до завершения строительства, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

Tolpanvaara - первый ветропарк Enefit Green в Финляндии. Он расположен на севере страны, примерно в 30 км от города Пудасъярви, на государственных землях, находящихся в ведении Финского агентства лесного хозяйства.

Enefit Green вкладывает в строительство ветропарка около 83 млн евро. Инвестиции в основном будут окупаться за счет долгосрочных договоров на покупку и продажу электроэнергии.

Enefit Green владеет ветряными электростанциями и когенерационными установками в Эстонии и Литве, солнечными парками в Эстонии и Польше, заводом по производству пеллет в Латвии и гидроэлектростанцией в Эстонии. В настоящее время компания строит пять ветряных и три солнечных парка в Литве, Эстонии, Польше и Финляндии общей мощностью 608 МВт.

Сообщалось также, что Eesti Energia намерена в 2022-2026 годах инвестировать в развитие около 2,5 млрд евро, большая часть этой суммы будет направлена на строительство ветряных и солнечных парков на домашних рынках концерна.

Eesti Energia Эстония Финляндия Пудасъярви Enefit Green Tolpanvaara
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