Эстония прорабатывает планы IPO Enefit и SPO Enefit Green

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минфин Эстонии в четверг представил правительству обзор госактивов и предложил разместить на бирже акции двух дочерних предприятий госконцерна Eesti Energia AS – до 20% акций Enefit AS и до 49% акций Enefit Green AS.

Как сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на главу ведомства Марта Вырклаэва, частичная приватизация улучшит финансовое положение концерна Eesti Energia, повысит прозрачность бизнеса и при наличии достаточной прибыли увеличит возможность выплаты дивидендов. "Кроме того, инвесторы на фондовой бирже получат возможность приобрести акции, что будет стимулировать местный рынок капитала", - пояснил Вырклаэв.

Enefit AS объединяет клиентские сервисы Eesti Energia: от продажи до установки энергетических решений на пяти рынках от Финляндии до Польши. Компания занимается продажей электроэнергии и газа, решениями в сфере гелиоэнергетики, накопителями энергии, тепловыми насосами, услугами страхования и высокоскоростного интернета, электромонтажными работами и решениями для зарядки электромобилей Enefit Volt. Единственным собственником Enefit является Eesti Energia.

Работающая в сфере возобновляемых источников энергии Enefit Green вышла на фондовый рынок в 2021 году, когда в рамках IPO были размещены 22,8% акций компании. Eesti Energia принадлежат 77,2% ее акций.

Планируется провести приватизацию дополнительного пакета акций, получив от правительства мандат на продажу до 49% акций на фондовой бирже.

По-прежнему не определено будущее сетевого оператора Elektrilevi OU (100% в собственности Eesti Energia) и варианты его приватизации. В соответствии с планами, первым шагом станет разработка плана развития электросетей и анализ инвестиционных потребностей, который министерство финансов совместно с министерством по изменению климата представят правительству в мае.

В общей сложности правительство хочет приватизировать семь компаний, сохранение которых в госсобственности не является необходимым.

Согласно закону о государственных активах, необходимость сохранения государственной собственности оценивается эстонскими министерствами каждые три года.

Eesti Energia – международный энергетический концерн, домашними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша (за пределами Эстонии работает под брендом Enefit). Единственным акционером является эстонское государство.