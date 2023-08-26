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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Дипломаты договорились о скором посещении задержанного в Финляндии россиянина

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Посольству РФ в Финляндии удалось договориться с властями о скором посещении консульскими работниками гражданина России Воислава Тордена, задержанного финскими пограничниками в июле этого года.

"После поступления личного обращения В.И.Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале российской дипмиссии в Хельсинки.

Согласно сообщению, Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля 2023 г. при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого он был помещен в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

В сообщении также сказано, что 23 августа полиция информировала посольство об изменении Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму г.Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. "Только тогда стало известно, что Торден ранее носил фамилию Петровский", - отмечается в сообщении.

25 августа суд принял решение о продлении срока задержания Тордена. В настоящий момент он содержится в тюрьме города Вантаа. Вопрос о возможной экстрадиции будет рассматриваться позднее.

Финляндия
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