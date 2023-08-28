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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Сотрудники посольства РФ в Финляндии встретились с задержанным россиянином Торденом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Консульские работники посольства РФ в Финляндии смогли встретиться с 36-летним задержанным россиянином Воиславом Торденом.

В ходе встречи с участием адвоката состоялось "детальное обсуждение текущей ситуации", сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии в Хельсинки

В посольстве отмечают, что дипломаты находятся в контакте с Торденом и его адвокатом и что будут приняты "все возможные меры" для защиты его интересов.

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Ранее сообщалось, что Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого он был помещен в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

23 августа полиция информировала посольство об изменении Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму города Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. "Только тогда стало известно, что Торден ранее носил фамилию Петровский", - отмечалось в сообщении.

25 августа суд принял решение о продлении срока задержания Тордена. Он содержится в тюрьме города Вантаа. Вопрос о возможной экстрадиции будет рассматриваться позднее.

Финляндия Воислав Торден
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