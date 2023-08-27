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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Тропический шторм "Идалия" сформировался в Мексиканском заливе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Идалия", обладающий потенциалом набрать силу и стать ураганом, сформировался в Мексиканском заливе и движется на восток, сообщает в воскресенье Associated Press.

По сообщениям Национального ураганного центра США, в 11:15 (19:15 мск) по местному времени шторм находился в 129 км к юго-востоку от мексиканского острова Косумель. Он двигался на восток со скоростью 3,2 км/ч, скорость ветра в радиусе его действия составляла 64 км/ч. Шторм становится ураганом, если скорость порывов ветра в нем превышает 119 км/ч.

Ожидается, что "Идалия" станет ураганом во вторник, будучи все еще в Мексиканском заливе. После этого она повернет на северо-восток, в сторону Флориды. Предполагается, что она дойдет до побережья в среду.

В свою очередь Национальная метеорологическая служба Мексики предупредила, что на полуостров Юкатан придут проливные дожди и сильные ветры скоростью до 89 км/ч. Синоптики заявили, что непогода может стать причиной сильных волн и наводнений и попросили граждан сохранять бдительность.

В субботу губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что власти начали готовиться к стихийному бедствию. Граждан попросили держать бензобаки своих автомобилей хотя бы наполовину полными на случай, если им придется эвакуироваться.

На данный момент в 33 округах Флориды введен режим чрезвычайного положения.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ранее предупреждало, что в этом году сезон ураганов будет особо интенсивным, ожидается около 14-21 штормов. Из них от 6 до 11 могут стать ураганами, а от 2 до 5 - крупными ураганами.

Мексиканский залив
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