На Флориду надвигается тропический шторм "Идалия"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Жители американского штата Флорида срочно покидают свои дома в связи с приближением тропического шторма "Идалия", сообщает Associated Press (AP).

Метеорологи прогнозируют усиление "Идалии" до категории крупного урагана. Ожидается, что ветра "Идалии" достигнут Флориды к вечеру вторника, а сам шторм обрушится на берега штата в среду. Отмечается, что в ближайшие дни ураган может вызвать резкий подъем уровня морской воды, представляющий опасность для жизни.

В Национальной метеорологической службе агломерации Тампа-Бэй призвали жителей как можно скорее - не позднее утра вторника - завершить подготовительные мероприятия к встрече шторма.

По данным AP, губернатор Флориды Рон де Сантис накануне объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата. Он предупредил о серьезных последствиях тропического шторма для штата, отметив, что "Идалия" может стать ураганом третьей категории по шкале Саффира - Симпсона.

Кроме того, во Флориде мобилизовали 1,1 тыс. членов Национальной гвардии, в распоряжении которых имеется 2,4 тыс. единиц плавсредств и 12 самолетов для спасательных и восстановительных работ.

В международном аэропорту Тампа и международном аэропорту Сент-Пит-Клируотер сообщили, что во вторник приостановят работу. Кроме того, в Орландо временно прекратится движение пригородных поездов.

Накануне шторм "Идалия" обрушился на Кубу: там прошли сильные дожди. Власти западной провинции Пинар-дель-Рио объявили чрезвычайное положение, жители уехали к друзьям и родственникам. Власти отметили, что есть вероятность наводнения. В 23:00 понедельника по местному времени (6:00 вторника по Москве) шторм находился примерно в 16 км от запада Кубы, скорость его ветров составляла примерно 30,5 м/с. "Идалия" двигалась на север со скоростью 3,6 м/с.

Согласно прогнозам, после того, как ураган пройдет через Флориду, он направится к штатам Джорджия, Южная и Северная Каролина.