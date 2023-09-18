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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Южная Корея в августе сократила импорт СПГ на 9%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в августе 2023 года импортировала 3,46 млн тонн сжиженного природного газа, что на 9% меньше, чем годом ранее, сообщила таможня страны.

По итогам восьми месяцев 2023 года поставки достигли 29,2 млн тонн, что на 2% меньше, чем годом ранее (29,8 млн тонн).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает падения потребления газа в Южной Корее в 2023 году на 4%. В июле прогноз был ухудшен с первоначальной оценки "минус 2%". По мнению МЭА, потребление газа будет снижаться из-за роста производства атомной энергии и расширения использования возобновляемых источников. В 2024 году агентство пока что ожидает снижения потребления газа в стране на 1%.

В августе российский СПГ в Корею не приходил. Такое периодически происходит: нулевые поставки были в мае 2023, июне и сентябре 2022 года. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Газпром Южная Корея МЭА
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