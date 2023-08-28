Mercedes установит 2 тыс. станций быстрой зарядки электромобилей во всем мире к концу 2024 г.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG планирует открыть 2 тыс. станций для быстрой зарядки электрокаров по всему миру к концу 2024 года, говорится в пресс-релизе компании.

Первые три станции будут введены в эксплуатацию уже этой осенью в Атланте (США), Чэнду (Китай) и Мангейме (Германия).

К концу десятилетия автопроизводитель намерен довести число установок до 10 тыс.

Воспользоваться станциями смогут владельцы любых электромобилей вне зависимости от марки, поскольку устройства будут поддерживать различные стандарты зарядки - разработанный Tesla североамериканский стандарт (NACS), комбинированные системы (CCS1 и CCS2), а также китайский стандарт Guobiao (GB/T).

Сеть зарядок будет построена по образцу автозаправочных станций - с туалетами, пунктами питания и розничной торговли - поблизости от основных транспортных магистралей и отдельных дилерских центров Mercedes.

Владельцы электроавтомобилей немецкого концерна получат некоторые преимущества, в частности, они смогут заранее зарезервировать ту или иную станцию зарядки.

Акции Mercedes-Benz прибавляют в цене 0,5% в ходе торгов на Франкфуртской бирже в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 9,7%, в то время как индекс DAX за тот же период вырос на 13,3%.