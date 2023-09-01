UBS рекомендует продавать акции Renault и VW из-за усиления конкуренции со стороны КНР

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики UBS изменили рекомендацию для акций автопроизводителей Renault и Volkswagen до "продавать" с "нейтрального уровня", сославшись на усиление конкуренции со стороны китайских компаний.

Также они ухудшили прогнозные котировки для бумаг французского автопроизводителя до 31 евро с 42 евро, германского - до 100 со 135 евро, сообщает MarketWatch. На закрытие торгов в четверг они стоили соответственно 37,34 евро и 131,9 евро.

Эксперты банка не исключают того, что финансовые показатели Renault близки к пиковым значениям.

"Хотя мы ожидаем, что финпоказатели останутся высокими в ближайшие кварталы, даже с некоторым потенциалом для положительных сюрпризов, но большинство из них больше не улучшаются", - отмечает аналитик UBS Дэвид Лесн.

По его мнению, планируемое первичное размещение акций Ampere, подразделения Renault по выпуску электромобилей и программного обеспечения для них, вряд ли сможет оказать существенное положительное влияние.

С начала 2023 года капитализация Renault выросла на 12,6%, до 10,8 млрд евро, капитализаци я Volkswagen - снизилась на 14,6% (до 62,2 млрд евро).