Shell начала добычу газа в Малайзии с помощью солнечно-ветровой энергетики

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дочерняя компания Shell Plc. Sarawak Shell Berhad (SSB) впервые начала добычу газа в Малайзии на платформе Тими, которая питается от гибридной солнечной и ветровой энергосистемы, сообщается в пресс-релизе.

Эта беспилотная платформа также более экономична, поскольку примерно на 60% легче по весу, чем обычная буровая платформа со вспомогательными системами, источниками энергии для которых служат нефть и газ, отметила компания.

Тими рассчитана на добычу до 50 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день и будет отводить газ по новому трубопроводу длиной 80 км на берег на производственный узел F23. Одноименное месторождение открыто в 2018 году, расположено в 252 км к северо-западу от порта Бинтулу.

Разработка месторождения осуществляется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) на объекте SK318. SSB является оператором, которому принадлежит 75%. Два других партнера по проекту – PETRONAS Carigali Sdn Bhd (15%) и Brunei Energy Exploration (10%).

В 2020 году Shell запустила в Малайзии месторождение Gorek. Буровая платформа там работает от солнечной энергии.