Shell в III квартале ждет снижения производства в сегменте газа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На фоне планового техосблуживания объемы производства подразделения Integrated Gas в третьем квартале 2023 года снизятся как в годовом, так и в квартальном выражении, предупредила британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell.

Согласно предварительным оценкам, производство в подразделении, занимающемся в том числе выпуском СПГ, в минувшем квартале составило 880-920 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 985 тыс. б.н.э./сут. во втором квартале и 924 тыс. б.н.э./сут. годом ранее. Сама компания прогнозировала этот показатель на уровне 870-930 тыс. б.н.э./сут.

Производство СПГ, как ожидается, составило 6,6-7 млн тонн против 7,2 млн тонн в апреле-июне и 7,24 млн тонн в третьем квартале 2022 года. Предыдущий прогноз - 6,3-6,9 млн тонн.

Совокупный объем добычи в сегменте upstream, по оценкам Shell, составит 1,7-1,8 млн б.н.э./сут. против 1,701 млн б.н.э./сут. во втором квартале и 1,79 млн б.н.э./сут. годом ранее. До этого ожидалось 1,6-1,8 млн б.н.э./сут.

Продажи в сегменте маркетинга, включающем АЗС, прогнозируются в диапазоне 2,45-2,85 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором квартале 2023 года они составили 2,607 млн б/с, в третьем квартале 2022 года - 2,581 млн б/с.

Индикативная маржа переработки в третьем квартале оценивается на уровне $16 на баррель против $9 в апреле-июне и $15 в третьем квартале 2022 года, маржа нефтехимии - $116 на тонну против $153 во втором квартале и минус $27 годом ранее, при этом скорректированная прибыль в нефтехимическом сегменте прогнозируется на уровне второго квартала.

Загрузка мощностей НПЗ ожидается на уровне 82-86% по сравнению с 85% в апреле-июне и 88% годом ранее, нефтехимических предприятий - 65-72% против 70% во втором квартале и 76% за третий квартал предыдущего года.

Акции Shell прибавляют в цене 1,3% в ходе торгов в Амстердаме в пятницу.